Майкл Калви отсудил у строителей 46,7 млн рублей после пожара в его доме

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Останкинский суд Москвы взыскал более 46 млн рублей со строительной компании в пользу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, сообщила пресс-секретарь суда Анна Селиванова. Таким образом он удовлетворил иск на сумму около 53 млн рублей. Инвестор добивался компенсации морального и имущественного вреда после пожара в его доме, который начался в ходе ремонта крыши.

Суд удовлетворил иск американца частично. С ООО "Вуд-Стайл" взыскан материальный ущерб в сумме 46 661 985 рублей и 80 копеек и 60 000 рублей компенсации расходов истца по госпошлине. Еще 249 000 рублей суд взыскал с компании в пользу экспертного учреждения, которое делало экспертизу по делу.

Остальные требования истца суд отклонил, добавила Селиванова.

Тяжба продолжалась почти год. Ответчиками по иску были заявлены "Вуд-Стайл" и саморегулируемой организации "Ассоциация строительных организаций "ПОСО". Калви требовал от них солидарно 52 892 000 рублей.

Пожар в доме бизнесмена произошел в июне 2018 года. Он подал в суд после того, как пожарно-техническая экспертиза определила, что возгорание началось во вине тех, кто ремонтировал в доме кровлю.

С февраля 2019 года Калви является фигурантом уголовного дела, возбужденного по жалобе миноритария банка "Восточный" Шерзода Юсупова. Baring Vostok является акционером банка и настаивает, что уголовное преследование стало результатом внутрикорпоративного конфликта.

Кроме Калви, по делу проходят еще семь человек. В окончательной редакции им вменили растрату 2,5 млрд рублей "Восточного" путем выдачи банком невозвратного кредита в декабре 2015 года (ч. 4 ст. 160 УК). Они вину не признают.

Останкинский суд Москвы частично удовлетворил иск основателя фонда Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви к двум строительным компаниям о возмещении около 53 млн рублей имущественного и морального вреда.

"Судом частично удовлетворено исковое заявление. Решением суда в пользу Калви с ООО "Вуд-Стайл" взыскан материальный ущерб в сумме 46 млн 661 тысячу 985 рублей и 80 копеек. Также взыскано 60 тысяч рублей в качестве компенсации расходов по госпошлине", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анна Селиванова.