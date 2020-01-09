Фигурантов "дела Baring Vostok" обвинили в выдаче безвозвратного кредита

Основатель Baring Vostok Майкл Калви Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Фигурантам так называемого "дела Baring Vostok" изменили окончательное обвинение, и теперь оно связано не с отступным соглашением между банком "Восточный" и "Первым коллекторским бюро", а с выдачей "безвозвратного" кредита коллектору, заявил адвокат партнера инвестфонда Филиппа Дельпаля Леван Джиоев.

"Новое обвинение касается событий декабря 2015 года и связано с выдачей кредита", - сказал он в Басманном суде Москвы. Суд рассматривает ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Дельпалю и основателю фонда Майклу Калви до 13 февраля.

В декабре фигурантам дела предъявили обвинение в окончательной редакции, вменив растрату 2,5 млрд рублей банка "Восточный" (ч. 4 ст. 160 УК). До этого им вменялось мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) на ту же сумму.

Дело возбудили в феврале 2019 года, после того, как член совета директоров и акционер "Восточного" Шерзод Юсупов пожаловался в ФСБ, что в феврале 2017 года его обманули перед голосованием за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между банком и НАО "Первое коллекторское бюро" в 2015 году.

9 января Калви заявил в Басманном суде, что, по окончательной версии следствия, его и других фигурантов дела обвинили "в выдаче "Восточным" якобы безвозвратного кредита".

По словам адвоката Джиоева, "уголовное дело было возбуждено на основании заявления потерпевшего, который на сегодняшний день фактически потерпевшим не является". Вину фигурантов по новому, окончательному обвинению следствие подтверждает теми же документами, которые было положены в основу первоначального обвинения, добавил он.

По делу проходят семь человек, шестеро из них были задержаны и арестованы в середине февраля. Это гражданин США Майкл Калви, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров и бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев. В декабре по этому делу был задержан и помещен под домашний арест экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Кордичева и Калви перевели под домашний арест в апреле, Дельпаля - в августе.

Все они вины не признают. Про Кордичева следователи говорили, что он дал признательные показания в начале расследования. В конце декабря банкир через адвоката заявил, что считает обвинения надуманными и отвергает.

В Baring Vostok настаивают, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над банком.