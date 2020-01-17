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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 18:12

Источник заявил, что новый состав правительства РФ назовут не позднее 21 января

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Новые структура и состав правительства станут известны к началу следующей недели, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Структура и состав нового кабинета министров будут объявлены до вторника, 21 января", - сказал источник.

Накануне премьер-министром РФ был назначен Михаил Мишустин. Это произошло после того, как 15 января правительство решило уйти в отставку на фоне послания президента Федеральному собранию, в котором прозвучали предложения по изменению Конституции.

Согласно статье 112 Конституции, председатель правительства не позднее недельного срока должен предложить президенту кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров.

Хроника 15 – 17 января 2020 годаНовое правительство
Михаил Мишустин

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