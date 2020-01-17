Медведев заявил, что смена правительства в РФ не является чем-то особенным

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Экс-премьер РФ Дмитрий Медведев призвал ушедшее в отставку правительство спокойно работать до формирования нового кабинета, подчеркнув, что смена правительства - нормальная ситуация в период перемен в стране.

Новый премьер РФ Михаил Мишустин и Медведев встретились в пятницу в Доме правительства с членами ушедшего в отставку кабинетом министров.

Медведев выразил надежду на то, что до того, как новое правительство будет сформировано, "все будет надлежащим образом происходить". "Так и должно быть в таких ситуациях, они естественны для любой страны и не являются чем-то особенным. Они знаменуют те или иные перемены, которые происходят в стране, будь то конституционные перемены или какие-то иные", - заявил бывший премьер.

Медведев отметил, что с кем-то работал в правительстве почти восемь лет, с кем-то - поменьше - уже в составе второго кабинета. "Хочу сказать, что все вы старались, все ориентировались на выполнение задач и планов, поставленных президентом, вытекающих из указов, из директивных документов правительства. Скажу прямо - многое получилось, что-то не получилось, но так и не бывает, чтобы все получалось одномоментно", - сказал экс-премьер.

Он подчеркнул, что перед этим правительством стояли "очень амбициозные цели - сложные и важные для страны". "Каждый из вас трудился на своем посту исключительно добросовестно. Я хочу поблагодарить вас за службу Отечеству, работу в правительстве РФ", - добавил Медведев.

Он пожелал "новому правительству и новому председателю правительства максимальных успехов в достижении поставленных целей". "Работа в правительстве, я об этом неоднократно говорил, - один из самых сложных видов деятельности. Эта работа требует максимальной отдачи, она всегда очень критично оценивается людьми. Это специфика деятельности в правительстве, но она исключительно важна", - отметил бывший премьер.

"Михаил Владимирович (Мишустин - ИФ), я вам желаю успеха и всем коллегам, которые войдут в состав нового правительства и продолжат работу, которой занималось правительство, в котором мы все с вами принимали участие", - подчеркнул экс-премьер.

Медведев добавил, что ранее в пятницу обсудил с Мишустиным целый ряд вопросов функционирования правительства, но напомнил, что все присутствующие на встрече члены правительства продолжают на данный момент исполнять свои обязанности.

Ранее в пятницу Медведев и Мишустин более часа общались один на один в кабинете председателя правительства, а затем вместе вышли на встречу с кабинетом министров.

В среду, 15 января, после оглашения президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство уходит в отставку. В тот же день Путин подписал указ об отставке правительства, назначив Медведева временно исполняющим обязанности премьера и поручив правительству исполнять обязанности до сформирования нового кабинета министров. При этом Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина для его назначения на должность председателя правительства РФ.

Что касается Медведева, то Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее экс-премьеру. В четверг, 16 января, президент подписал указ о назначении Медведева на этот пост.