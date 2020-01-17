Мишустин пообещал сосредоточиться на исполнении президентского послания

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин назвал самой главной задачей нового правительства на данный момент - "сосредоточиться на исполнении положений послания президента Федеральному Собранию". Он заявил это членам бывшего правительства после часового разговора с предшественником Дмитрием Медведевым.

Медведева он поблагодарил за совместную работу, а остальных чиновников, которые продолжают исполнять свои обязанности после отставки правительства, попросил "от этого не отступать".

"В ближайшее время после соответствующих консультаций и объявления состава нового кабинета мы встретимся", - пообещал он.

Правительство ушло в отставку после оглашения президентского послания. В тот же вечер Владимир Путин внес в Госдуму для утверждения на пост премьер-министра кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Мишустина. На следующий день Мишустин был утвержден в новой должности, а Медведев получил специально созданный пост заместителя председателя Совета безопасности. Назвать кандидатов на посты министров Мишустин обещал в ближайшие дни.

Как объяснил ранее Медведев, правительство решило уйти в отставку, чтобы дать возможность президенту провести те важные изменения в Конституции, которые он предложил обсудить в послании. Предложенные Путиным поправки в основном касались перераспределения полномочий между ветвями власти, а также ограничений для судей и высших чиновников на наличие у них иностранного гражданства.

Кроме поправок в Конституцию в послании речь шла о мерах по поддержке рождаемости, о помощи бедным, об изменениях в сфере медицины и образования, о важности разработки уникального оружия нового поколения. Путин также анонсировал создание крупнейшего и самого полного архива документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне и запуск проекта "Доступный интернет" по бесплатному доступу россиян к социально значимым российским сайтам.

Врио министра финансов Антон Силуанов оценил затраты бюджета на пакет социальных мер, оглашенных в послании, в 400-450 млрд рублей только в 2020 году.