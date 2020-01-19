Прокуратура насчитала 164 отравившихся питьевой водой в Кизляре

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Дагестана взяла на контроль расследование уголовного дела о массовом отравлении людей питьевой водой в городе Кизляре, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" представитель ведомства.

Как рассказал собеседник агентства, в больницах на сегодняшний день находятся 164 человека с диагнозом "острая кишечная инфекция". Они обеспечены всеми необходимыми лекарствами. Всего с 6 по 19 января к врачам с такими симптомами обратились 310 граждан, отметил в прокуратуре.

По словам ее представителя, причина происшествия - некачественная водопроводная вода, идущая от водопроводной станции № 4 города Кизляра.

В прокуратуре сообщили, что это обусловлено некачественным устранением городскими службами прорывов водопроводной линии, произошедших в период с 31 декабря 2019 по 08 января 2020 года. В связи с этим, главе города внесено представление.

Кроме того, отметил собеседник агентства, к ОАО "Горводопровод" в суд направлено семь исков.

Подача воды по водопроводу временно приостановлена, организован подвоз питьевой воды с помощью автоцистерн.

Следственные органы расследует уголовное дело по данному факту.