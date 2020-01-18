Число отравившихся питьевой водой в Кизляре достигло 133 человек

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Бригады врачей в дагестанском Кизляре проводят профилактику детского населения в связи с массовым отравлением, сообщил "Интерфаксу" в субботу представитель регионального Минздрава.

Как рассказал собеседник агентства, на лечении в больнице города находятся 133 человека, в том числе 70 детей, с диагнозом острая кишечная инфекция. Состояние всех поступивших легкой и средней степеней тяжести. Пациентов в тяжелом состоянии нет. Медицинская помощь всем им оказывается в полном объеме, отметили в ведомстве.

Представитель Минздрава сказал, что подворовыми обходами для выявления больных с такой клиникой охвачены свыше 10 тыс. человек, из них более 8,5 тыс. - это дети.

Ранее сообщалось о 102 госпитализированных с диагнозом острая кишечная инфекция после отравления питьевой водой в микрорайоне Черемушки города Кизляра.

Подачу воды по водопроводу временно приостановили, был организован подвоз питьевой воды с помощью автоцистерн.

Следственные органы расследует уголовное дело по данному факту.