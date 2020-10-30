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Глава Дагестана пообещал до конца года наладить водоснабжение Кизляра

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Снабжение Кизляра качественной питьевой водой на регулярной основе будет организовано до конц года, пообещал врио главы Дагестана Сергей Меликов. 30 октября он провел первый прием граждан, сообщили в его пресс-службе.

На приеме к нему обратился житель Кизляра и попросил взять на контроль работы по обеспечению жителей города качественной питьевой водой.

"В 2020 году мы все запланированные работы завершим, и вода будет поступать регулярно. В 2021 году мы завершаем работы по замене не магистральных, а остальных сетей, которые будут доводить воду непосредственно до потребителей", - процитировали в пресс-службе ответ Меликова.

При оказании со стороны федерального Минэкономразвития дополнительной поддержки еще 300 млн рублей будет вложено в восстановление канализационных сетей Кизляра, добавил он.

Мэр Кизляра Александр Шувалов в онлайн-режиме сообщил, что идет "отсечение" микрорайона Черемушки, который будет обеспечен водой за счет инвестора. Это в итоге дополнительно позволит увеличить подачу воды в другие районы города.

Дагестан Сергей Меликов Кизляр

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