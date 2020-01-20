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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 21:57

Возбуждено уголовное дело после гибели пяти человек в мини-отеле, затопленном кипятком

По данным источника "Интерфакса", среди погибших есть ребенок

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Перми возбуждено уголовное дело в связи с гибелью пяти человек в мини-отеле "Карамель", где прорвало трубу с горячей водой. Как сообщили в краевом управлении СКР, дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем по неосторожности смерть двух и более человек.

По данным следствия, в ночь на 20 января в мини-отеле, расположенном в цокольном этаже жилого дома в Индустриальном районе, прорвало трубу с горячей водой. Отель затопило. В СК предварительно говорят о пяти погибших. Еще трех человек с ожогами доставили в больницу.

Среди погибших один ребенок, рассказал источник "Интерфакса" в экстренных службах.

Следователи начали опрашивать потерпевших. Место происшествия они начнут осматривать, когда будут ликвидированы последствия аварии. К проверке инцидента подключилась краевая прокуратура.

Пермский край Пермь Карамель СКР

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