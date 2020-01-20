Число погибших при прорыве трубы в Перми выросло до пяти

Москва. 20 января. INTERFAX.RU -- Количество жертв прорыва трубы в отеле в Перми увеличилось до пяти человек, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе администрации губернатора и главы региона в понедельник.

"Погибших пять, по предварительным данным", - сказал собеседник агентства.

В министерстве территориальной безопасности "Интерфаксу" сообщили, что инцидент произошел в отеле по улице Советской Армии, д.21.

Ранее источник в "скорой помощи" сообщал, что погибли четыре человека, еще трое получили ожоги и были госпитализированы в тяжелом состоянии в отделение интенсивной терапии.

Это произошло в результате прорыва трубы с горячей водой в жилом доме. Кипяток хлынул в цокольный этаж, где находится мини-отель на девять номеров.