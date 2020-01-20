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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 21:57

Удвоилось число пострадавших из-за прорыва трубы с кипятком в Перми

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми пострадали шесть человек, сообщили в краевом Минздраве. Ранее сообщалось, что пострадавших трое и они госпитализированы с ожогами. Погибли пять человек.

"Одна пациентка находится в тяжелом состоянии, два пациента - в состоянии средней тяжести. Также известно, что три человека отказались от госпитализации и будут находиться на амбулаторном лечении под наблюдением врачей", - сказал представитель ведомства.

В станции городской "скорой помощи" уточнили, среди тех, кого будут лечить амбулаторно, двое спасателей.

Трубу в мини-отеле прорвало в ночь на 20 января. Мини-отель на девять номеров располагается в цокольном этаже жилого здания. Его затопило.По данным источника "Интерфакса" в экстренных службах, в числе погибших один ребенок.

По факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух и более людей. Председатель СКР Александр Бастрыкин передал дело в центральный аппарат комитета.

Пермь Пермский край СКР Минздрав

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