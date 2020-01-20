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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 21:57

Четыре человека погибли в результате прорыва трубы в отеле в Перми

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В пресс-службе администрации губернатора Пермского края агентству "Интерфакс-Поволжье" подтвердили, что в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми погибли четыре человека, отметив, что это предварительные данные.

На место инцидента прибыл глава региона Максим Решетников, добавили в пресс-службе.

Также на месте случившегося находятся экстренные службы, дежурит семь бригад скорой помощи.

В министерстве территориальной безопасности "Интерфаксу" сообщили, что инцидент произошел в отеле по улице Советской Армии, д.21.

Ранее источник в "скорой помощи" сообщил "Интерфаксу", что четыре человека стали жертвами подтопления после прорыва труба в мини-отеле в Перми.

"В жилом доме произошел прорыв трубопровода с горячей водой. Кипяток хлынул в цокольный этаж, где располагался мини-отель на 9 номеров. Погибли 4 человека", - сказал источник.

Еще трое госпитализированы с ожогами.

"Состояние оценивается как тяжелое. Пострадавшие доставлены по наряду в интенсивную терапию ожогового отделения", - добавил источник

Пермский край

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