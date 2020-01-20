Четыре человека погибли в результате прорыва трубы в отеле в Перми
Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В пресс-службе администрации губернатора Пермского края агентству "Интерфакс-Поволжье" подтвердили, что в результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми погибли четыре человека, отметив, что это предварительные данные.
На место инцидента прибыл глава региона Максим Решетников, добавили в пресс-службе.
Также на месте случившегося находятся экстренные службы, дежурит семь бригад скорой помощи.
В министерстве территориальной безопасности "Интерфаксу" сообщили, что инцидент произошел в отеле по улице Советской Армии, д.21.
Ранее источник в "скорой помощи" сообщил "Интерфаксу", что четыре человека стали жертвами подтопления после прорыва труба в мини-отеле в Перми.
"В жилом доме произошел прорыв трубопровода с горячей водой. Кипяток хлынул в цокольный этаж, где располагался мини-отель на 9 номеров. Погибли 4 человека", - сказал источник.
Еще трое госпитализированы с ожогами.
"Состояние оценивается как тяжелое. Пострадавшие доставлены по наряду в интенсивную терапию ожогового отделения", - добавил источник