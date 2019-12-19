Путин рассказал о просьбах иркутян сменить губернатора

В регионе сложилась слишком сложная ситуация для того, чтобы работать не спеша, объяснил он отставку Левченко

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Жители Иркутской области не раз просили президента "прислать им других" руководителей, он сначала не спешил выполнять эти просьбы, рассказал Владимир Путин на большой пресс-конференции 19 декабря. Он заверил, что отставка главы региона Сергея Левченко не связана с тем, что он коммунист.

Он напомнил, что выборы глав регионов выигрывали и представители КПРФ, и кандидаты от ЛДПР. Для Путина партийность губернатора не имеет никакого значения: "главное, чтобы человек эффективно работал".

Наряду с положительными результатами работы Левченко есть и другие "красноречивые цифры", которые говорят, что "в Иркутске много проблем", отметил глава государства.

"Я не могу сказать, что губернатор Левченко совсем уж плохо там работал. Нет. Но ситуация, которая там сложилась, слишком сложна для того, чтобы работать не спеша, - подчеркнул Путин. - Я не хочу бросать камни в человека, который уже ушел. Конечно, особенно на первом этапе работы он старался и прочее, но там, в этих условиях, нужен специалист, который хорошо разбирается в тех вопросах, которые подлежат решению".

Президент полагает, что врио губернатора - замминистра по чрезвычайным ситуациям - с возникшими проблемами справится.

Сергей Левченко выиграл губернаторские выборы в Иркутской области в сентябре 2015 года. Срок его полномочий истекал в 2020 году. Он ушел в отставку по собственному желанию 12 декабря. Регион возглавил замминистра по чрезвычайным ситуациям Игорь Кобзев.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны мощных наводнений. В сентябре СМИ, ссылаясь на источники, стали сообщать, что Левченко отправят в отставку в связи с тем, что в регионе после паводка ситуация остается сложной. Сам Левченко связал отставку с критикой со стороны недоброжелателей. 14 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подтвердила, что отставка губернатора стала следствием того, что он и его команда не справились с последствиями наводнения.

"Интерфакс" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина