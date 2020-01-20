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Utair решила больше не сажать самолеты во время ливня

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания Utair решила больше не сажать самолеты во время ливня, сообщил представитель перевозчика. Это решение было принято после анализа инцидента, когда в Сочи Boeing-737 авиакомпании выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Теперь во время ливня пилоты Utair вне зависимости от передаваемой на борт информации о коэффициенте сцепления принимают в расчет наихудшее состояние полосы, сказал представитель компании.

В ночь на 1 сентября 2018 года самолет Utair приземлился в аэропорту Сочи выкатился с ВПП, пробил ограждение и оказался в сухом русле реки Мзымты. Разрушились стойки шасси и крыло самолета, загорелся вытекший из баков керосин. На борту были 166 пассажиров и шесть членов экипажа. Всех эвакуировали Участвовавший в эвакуации сотрудник аэропорта умер от сердечного приступа.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) на прошлой неделе опубликовал отчет о том, что в основном к инциденту привели действия экипажа. В том числе, они игнорировали предупреждения бортовых систем самолета о сдвиге ветра, что привело к приземлению на удалении 1285 м от входного торца полосы на повышенной приборной скорости, сели при коэффициенте сцепления шасси с полосой, при котором невозможна штатная посадка, а также они нервничали.

"Комиссия МАК установила, что наземные службы не оценивали состояние полосы перед посадкой, поэтому передали экипажу недостоверную информацию о коэффициенте сцепления с полосой. На основании этих данных экипаж принял решение о возможности произвести посадку. При заявленном наземными службами коэффициенте сцепления воздушное судно должно было остановиться в пределах взлетно-посадочной полосы", - заявили в Utair 20 января.

При посадке самолет попал в режим аквапланирования, коэффициент сцепления шасси с поверхностью равнялся почти нулевым значениям, добавил представитель Utair. Взлетно-посадочная полоса была затоплена, "что явилось главной причиной увеличения посадочной дистанции и выкатывания самолета".

Компания попросила МАК проверить дренажную систему ВПП и рассчитать фактический слой воды на взлетно-посадочной полосе в условиях ливневых осадков.

МАК Utair Сочи

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