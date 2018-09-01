Загоревшийся в Сочи "Боинг" после посадки скатился в русло реки

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Utair и авиационные власти начали расследование причин пожара на борту Боинга 737-800, приземлившегося в Сочи, сообщает авиакомпания.

"Воздушное судно скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя", - отмечается в сообщении.

На борту самолета, по данным перевозчика, находилось 164 пассажира и шесть членов экипажа.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи во время посадки самолет авиакомпании Utair столкнулся с ограждением. Эвакуированы 166 пассажиров. Четверо пострадали.