СКР назвал несколько версий инцидента с самолетом в Сочи

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Следствие рассматривает несколько версий инцидента с самолетом в Сочи, в том числе - ошибку пилота.

"Следствием рассматриваются несколько версий произошедшего, в том числе ошибка пилота, техническая неисправность воздушного судна, неблагоприятные погодные условия, ошибки в работе наземных служб и другие", - сообщает Следственный комитет РФ.

Следователи и криминалисты СКР продолжают осмотр места происшествия в аэропорту Сочи, добавили в ведомстве.

"Допрошены пилоты, работники аэропорта и наземных служб, - отмечается в сообщении СКР. - Проводится допрос потерпевших".

В субботу в 2:50 по Москве в аэропорту "Сочи" при посадке самолета "Боинг 738" авиакомпании "Ютэйр", выполнявшего рейс UT579 "Внуково-Сочи", произошло выкатывание самолета за пределы посадочной полосы, загорелись оба крыла.

Минздрав России сообщает о 18 пострадавших, среди которых трое детей. Госпитализировано шесть человек, в том числе двое детей. Из самолета было эвакуировано 166 человек. При эвакуации людей из загоревшегося самолета от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта.

По факту аварийной посадки самолета следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).