В результате инцидента в аэропорту Сочи пострадали 18 человек

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав России сообщает о 18 пострадавших, среди которых трое детей, в результате происшествия при посадке "Боинга 737" авиакомпании Utair в аэропорту Сочи, сообщает в субботу пресс-служба министерства.

"В связи с происшествием с самолетом в аэропорту Сочи сообщаем, что к настоящему моменту в результате ЧП пострадали 18 человек, из них 3 детей. Погибших нет", - говорится в сообщении Минздрава. Отмечается, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, в аэропорту работает бригада психологов.

Там уточнили, что всего госпитализировано шесть человек, в том числе двое детей.

"Ситуация находится на личном контроле Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что госпитализированы четыре человека, трое из них - дети.

Также стало известно, что во время эвакуации пассажиров из горящего самолета от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта.

На борту лайнера, летевшего в Сочи из Москвы, находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. В условиях плохой погоды и низкой видимости "Боинг" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, а затем съехал в русло реки. В результате у него загорелся левый двигатель, разрушились стойка шасси и крыло.

Авиакомпания и авиационные власти начали расследование причин инцидента.