Совет Федерации проголосует по назначению генпрокурора 22 января

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Совет Федерации 22 января рассмотрит вопрос о назначении нового генпрокурора, сообщила спикер палаты Валентина Матвиенко.

Она поручила комитетам по конституционному законодательству и обороне и безопасности в установленном порядке рассмотреть представленную президентом кандидатуру зампредседателя Следственного комитета Игоря Краснова.

Для этого комитеты 21 января проведут совместное заседание. Если они одобрят назначение Краснова, палата рассмотрит его кандидатуру на следующий день.

Президент Владимир Путин отправил в отставку генпрокурора Юрия Чайку в связи с переходом на другую работу.