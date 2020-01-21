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Кандидат в генпрокуроры РФ выступил против расширения полномочий надзорного ведомства

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Кандидат на пост генпрокурора РФ Игорь Краснов считает, что Следственный комитет России (СКР) и Генпрокуратура работают эффективно, прокурорам не следует расширять полномочия.

"Мне кажется, в настоящее время инструментарий Генпрокуратуры достаточен", - сказал Краснов, отвечая на вопрос сенаторов в Совете Федерации, нужно ли расширять полномочия прокуроров. У надзорного ведомства "огромные" полномочия, полагает он.

Кроме того, Краснов назвал эффективной систему разведения полномочий по надзору и ведению следствия между Генпрокуратурой и СКР. "Я считаю, что реформа была эффективная, что следствие и надзор были разведены", - сказал кандидат в генпрокуроры.

Накануне, 20 января, стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации кандидатуру Краснова на пост генпрокурора РФ в связи с тем, что занимающий эту должность Юрий Чайка переходит на другую работу.

Краснов родился в 1975 году в Архангельске. Окончил Поморский государственный университет им. Ломоносова. С 1997 года служил в органах прокуратуры. С 2006 по 2007 год занимал должность следователя центрального аппарата Генпрокуратуры РФ. В 2007 году перешел в СКР на должность старшего следователя по особо важным делам при председателе комитета. В 2017 году получил звание генерал-лейтенанта юстиции. Занял пост зампредседателя СКР в 2016 году.

Краснов расследовал ряд резонансных уголовных дел, в том числе покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году, убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, убийство Бориса Немцова.

Игорь Краснов СКР Генпрокуратура Совфед

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