Верховный суд РФ признал законной блокировку статей о наркоманах

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ отказал в удовлетворении иска сайта "Батенька, да вы трансформер" о признании незаконным положений приказа надзорных ведомств, позволяющего блокировать статьи о наркопотребителях, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

Согласно позиции истцов, пункт 2.1.6 совместного приказа Роскомнадзора, МВД, Федеральной налоговой службы и Роспотребнадзора, по которому запрету подлежит любая информация, направленная на формирование у целевой аудитории положительного образа изготовителей, разработчиков и потребителей наркотиков, необходимо признать недействующим.

"Мы считаем, что эта норма вводит запрет на общественную дискуссию по вопросам антинаркотической политики, которая отражала бы реальное положение дел в обществе", - говорится в сообщении "Батенька, да вы трансформер" в Telegram-канале.

Однако ответчики настаивали, что создавать положительный образ наркопотребителя незаконно, и просили суд отказать в удовлетворении иска.

Как сообщалось, в прошлом году самиздат был вынужден по требованию Роскомнадзора удалить со своего сайта резонансную статью о девушке-наркоманке Тэо.