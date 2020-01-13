Депутат сообщил о налаженном ФСБ механизме выявления "игиловцев" на границе РФ

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - ФСБ наладила механизм пограничного контроля для предотвращения инфильтрации боевиков "Исламского государства" (ИГ/ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая группировка) из Сирии, в том числе с помощью дактилоскоприрования и отбора генетического материала, говорится в ответе спецслужбы на запрос депутата Госдумы Валерия Рашкина.

Об этом парламентарий рассказал в понедельник. Он отметил, что при этом в ФСБ не уточнили, что именно это за механизм.

Вместе с тем, в письме спецслужбы отмечается, что для решения указанной проблемы "отработан комплекс проверочных мероприятий: дактилоскопирование, фотографирование и отбор генетических образцов", отметил Рашкин.

В своем запросе, направленном на имя директора ФСБ России, председателя Национального антитеррористического комитета Александра Бортникова, Рашкин просил сообщить о мерах, предпринимаемых для максимально точного и корректного выявления боевиков и агентов ИГ среди приезжающих в Россию лиц.

Рашкин в письме отметил, что "одной из основных угроз является вербовка террористами граждан РФ, тысячи из которых не просто заинтересовала примитивная, агрессивная бесчеловечная идеология ИГИЛ, но они также приняли участие в боевых действиях на стороне радикальных экстремистов".

В ноябре 2019 года Бортников, отвечая на вопрос "Интерфакса", говорил, что россияне, примкнувшие за рубежом к ИГ, могут вернуться на родину, но для этого они сначала должны пройти предварительную фильтрацию в том регионе, где они были задержаны. "После этого мы тогда будем определяться (с возвращением этих россиян на родину - ИФ). А так, чтоб взяли и поехали, - мы категорически против. То, что касается детей - это другое", - сказал директор ФСБ.