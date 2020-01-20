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Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции

Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о поправке к Конституции РФ.

"Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии (Андрей) Клишас, (Павел) Крашенинников и (Талия) Хабриева", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Поправки в Конституцию Путин сформулировал в послании Федеральному собранию. В частности, он предложил прописать в Основном законе его приоритет над международным законодательством и соглашениями. Еще он предложил поправки, касающиеся перераспределения полномочий между ветвями власти и касающиеся ограничений для государственных чиновников и судей.

Поправки президент предложил перед их принятием вынести одним пакетом на голосование.

Владимир Путин Госдума

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