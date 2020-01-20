В Думе сообщили о вступлении в силу поправок в Конституцию по "лестничной" схеме

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Поправки в Конституцию, внесенные президентом РФ Владимиром Путиным, будут, как ожидается, вступать в силу поэтапно, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Поправки в Конституцию будут вступать в силу по "лестничной системе", - сказал Крашенинников журналистам в понедельник. Он пояснил, что речь идет о поэтапном вступлении в силу для разных положений законопроекта с учетом переходных периодов.

Депутат также рассказал, что рассмотрение законопроекта о внесении поправки в Конституцию РФ во втором чтении планируется в феврале.

Ранее осведомленный источник "Интерфакса" сообщал, что в первом чтении документ планируется рассмотреть в нижней палате парламента в четверг, 23 января. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что парламентский комитет по государственному строительству и законодательству обсудит упомянутый законопроект во вторник, 21 января.

Володин также рассказал, что Совет Госдумы во вторник в 11:30 проведет еще одно заседание, где рассмотрит предложения профильного комитета по президентскому законопроекту о поправке к Конституции.

Ранее в понедельник, 20 января, сообщалось, что Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о поправке к Конституции РФ. "Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии (Андрей) Клишас, (Павел) Крашенинников и (Талия) Хабриева", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.