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Поправка о "цензе оседлости" для кандидатов в президенты не коснется крымчан

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму пакет поправок в Конституцию, о которых он объявил в ходе Послания Федеральному Собранию.

Отдельным дополнением к этим поправкам стал пункт о жителях Крыма.

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Поправку в Конституцию РФ, ограничивающую право избираться президентом РФ для россиян, имевших ранее другое гражданство и проживших в России менее 25 лет, предлагается не распространять на жителей Крыма.

В законопроекте предлагается дополнить статью 77 Конституции РФ частью следующего содержания: "Требование к кандидату на должность президента РФ об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан РФ, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в Российскую Федерацию государства или территории, принятой в РФ части государства".

В остальном текст поправок повторяет те, что были объявлены президентом.

Текст документа опубликован в нормативной базе Госдумы.

Владимир Путин

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