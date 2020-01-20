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Комитет Думы рассмотрит путинский проект закона об изменениях в Конституцию 21 января

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству обсудит по вторник, 21 января, президентский законопроект о поправке в Конституцию, заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Эта тема сегодня была основной. Большую часть Совета (Госдумы - ИФ) посвятили изучению вопроса, связанного с внесением законодательной инициативы президента об изменениях в Конституцию",- сказал Володин.

По его словам, "принято решение о направлении данной законодательной инициативы в профильный комитет - комитет по государственному строительству и законодательству, который уже завтра рассмотрит законодательную инициативу президента".

Володин также рассказал, что Совет Госдумы во вторник в 11:30 проведет еще одно заседание, где рассмотрит предложения профильного комитета по президентскому законопроекту о поправке к Конституции.

"Комитет по госстроительству и законодательству начнет эту работу (над законопроектом о поправке к Конституции - ИФ) сразу после заседания Совета, завтра состоится заседание комитета, и мы планируем провести дополнительное заседание Совета Государственной думы завтра в 11:30", - сказал он журналистам.

По словам спикера Госдумы, на этом заседании планируется "рассмотреть предложения профильного комитета и потом определиться с датой рассмотрения законодательной инициативы президента".

Между тем, осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что Госдума рассмотрит президентский законопроект в первом чтении в четверг, 23 января.

Ранее в понедельник, 20 января, стало известно, что президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о поправке к Конституции РФ. "Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии (Андрей) Клишас, (Павел) Крашенинников и (Талия) Хабриева", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Упомянутые поправки Путин сформулировал в послании Федеральному собранию. В частности, он предложил прописать в Основном законе его приоритет над международным законодательством и соглашениями. Еще он предложил поправки, касающиеся перераспределения полномочий между ветвями власти и касающиеся ограничений для государственных чиновников и судей.

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