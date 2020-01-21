Три думские фракции обещали поддержать законопроект о поправке в Конституцию

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президентский законопроект о поправке в Конституцию, который 20 января был внесен в Госдуму пообещали поддержать в первом чтении три думские фракции.

Коммунисты определят свою позицию позднее во вторник на заседании фракции, сказал первый вице-спикер палаты от КПРФ Иван Мельников

"Мы поддержим внесенные президентом поправки в первом чтении", - пообещал председатель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. О том же сообщили вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев и первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов.

Председатель фракции справедливороссов Сергей Миронов позднее объяснил, что "как минимум три положения законопроекта взяты из программы нашей партии". "Мы давно настаивали на том, чтобы в Конституции была закреплена норма о невозможности размера любых выплат ниже прожиточного минимума, мы настаивали на обязательной индексации пенсий, это тоже есть, и чтобы наши чиновники, госслужащие не имели гражданства другой страны", - напомнил он.

Госдума рассмотрит поправки в Конституцию в первом чтении 23 января, в четверг. Эту дату Совету Думы предложил комитет по законодательству и госстроительству.

Совет Думы рассмотрит это предложение 21 января, говорил ранее спикер палаты Вячеслав Володин.

Президент Владимир Путин предложил изменить Конституцию 15 января, когда выступал с посланием Федеральному собранию. В тот же день он сформировал рабочую группы для подготовки этих поправок. Кроме депутатов, сенаторов и юристов, в группу были включены представители общественности. На первое заседание они собрались уже 16 января.

20 января президент внес в Госдуму законопроект со сформулированными поправками в Конституцию. Из законопроекта следует, что президент получит право формировать Госсовет, который будет определять основные направления внешней, внутренней, экономической и социальной политики государства.

Конституционный суд предлагается сократить с 19 судей до 11, зато суд могут наделить правом проверять законопроекты перед тем, как их подпишет президент. Поправки также запретят судьям, депутатам, сенаторам и высокопоставленным чиновникам иметь иностранное гражданство или вид на жительство, а кандидатам в президенты повысят ценз оседлости до 25 лет. Также поправки усложнят процедуру преодоления президентского вето на законы, утвержденные парламентом.