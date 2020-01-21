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Аэропорт Сочи предложил дождаться выводов СКР о причинах инцидента с самолетом Utair

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Сочи призвал не спешить с выводами о виновных в инциденте сентября 2018 года, когда Boeing-737 Utair, приземлившись, вылетел с посадочной полосы, свалился в пересохшее русло реки и загорелся. Об этом сообщил представитель предприятия.

Он напомнил, что расследование продолжается. Руководители и службы аэропорта помогают следствию. В компании считают, что окончательные выводы может сделать только Следственный комитет, а "любые заявления иных лиц о виновных в авиапроисшествии до окончания расследования являются преждевременными".

Аварийную посадку совершил самолет, на котором было 166 пассажиров и шесть членов экипажа. Всех их эвакуировали. Умер один человек: участвовавший в эвакуации сотрудник аэропорта скончался от сердечного приступа.

На прошлой неделе Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал отчет с выводом о том, что большинство факторов, которые привели к инциденты, связаны с действиями экипажа. По мнению МАК, пилоты проигнорировали сигналы бортовых систем о сдвиге ветра и в результате сели на удалении 1285 м от входного торца ВПП на повышенной приборной скорости, решили садиться при коэффициенте сцепления шасси с полосой, при котором штатная посадка невозможна. Эксперты также обратили внимание на повышенное психоэмоциональное состояние членов экипажа.

В Utair на это заявили, что наземные службы аэропорта "не оценивали состояние полосы" перед посадкой и передали экипажу недостоверную информацию о коэффициенте сцепления с полосой. Там добавили, что ВПП была затоплена водой, и это стало главной причиной увеличения посадочной дистанции и выкатывания самолета с полосы. Перевозчик также сообщил, что теперь его пилоты не идут на посадку в условиях ливня.

Сочи МАК Utair

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