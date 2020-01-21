Рабочая группа по конституционным поправкам привлечет ЦИК к своей работе

По словам Клишаса, общенародное голосование по поправкам могут провести по образцу президентских выборов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Рабочая группа, созданная 15 января для подготовки поправок в Конституцию, продолжит заседания и намерена привлечь к своей работе представителей Центризбиркома, заявил сопредседатель группы сенатор Андрей Клишас.

Участники группы 21 января договорились о порядке будущей работы, добавил он. Уже есть предварительная договоренность об участии специалистов ЦИК на заседании группы 23 января, в четверг. На заседание уже пригласили зампреда ЦИК Николая Булаева.

"Мы определили теперь постоянное место работы. Я думаю, что всем членам рабочей группы так будет удобнее. Это будет Общественная палата Российской Федерации. Общественная палата предоставит и постоянную площадку для работы", - добавил Клишас.

Президент Владимир Путин на прошлой неделе поручил рабочей группе проработать формат всенародного голосования по поправкам в Конституцию. Также сообщалось, что над форматом готовы работать и в ЦИК и что это будет не референдум.

В законопроекте о поправке в Конституцию, который Путин внес в Госдуму 20 января, "по сути, только обозначено, что такое голосование состоится", отметил Клишас.

"Уже звучало, что мы хотели бы, чтобы общероссийское голосование было построено на тех же самых принципах, на которых было построено голосование в ходе последней президентской кампании", - добавил сенатор.

Он напомнил, что в ходе последней кампании в законодательство были внесены изменения, направленные на "повышение у общества доверия к институту выборов". "Самое важное это подчеркнуть доверие людей к результатам этого голосования", - подчеркнул сенатор.

По его словам, рабочая группа также обсудит, будет ли голосование электронным.

Сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева ранее говорила "Интерфаксу", что тоже выступает за процедуру, схожую с федеральными выборами, так как можно использовать инфраструктуру избирательных комиссий, использовать "ГАС Выборы", привлекать наблюдателей.