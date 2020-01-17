Сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции: Главное предназначение поправок - углубление демократизации

Талия Хабриева рассказала "Интерфаксу" о работе группы и грядущих изменениях Основного закона

Сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, юрист и академик РАН Талия Хабриева Фото: Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева рассказала "Интерфаксу" о том, какие задачи ставит перед собой рабочая группа и какие изменения ждут Основной закон.

- В чем заключаются функции рабочей группы при подготовке поправок в Конституцию?

- На первом заседании нам предстоит это обсудить. Перед нами стоит дилемма: либо мы идем строго по замыслу президента, четко по всем его предложениям, либо мы будем рассматривать и другие предложения. Главная задача рабочей группы в том, чтобы выслушать их и обобщить.

- Вчера президент сказал, что при изменениях "ни первая, ни вторая главы не должны быть затронуты, мы просто добавим новые моменты". Как возможно установить примат российского права над международным, не задевая ст. 15, которая входит в первую главу? (Согласно ст. 135, первая глава "не может быть пересмотрена Федеральным собранием", и для нее предусмотрена отдельная процедура - созыв Конституционного собрания, закона о котором в России пока нет)

- Это возможно, противоречий не будет. В ст. 15 говорится, что "общепризнанные принципы и нормы международного права международных договоров России являются составной частью правовой системы". Возглавляет правовую систему у нас Конституция, она и вершина, и фундамент. Все, что включается в правовую систему, должно ей соответствовать. Здесь никакого нарушения нет. Если есть международные договоры, которые нарушают Конституцию, они не подлежат применению. Можно этот момент подсветить и уточнить. Я не хочу раскрывать все секреты, потому что это уже работа всей группы, но есть несколько статей Конституции, в которые легко можно это определить. Вот, в частности, статья 79-я: там сказано, что РФ может участвовать в межгосударственном объединении в соответствии с международными договорами, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина, и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации.

- Есть ли уже понимание о каких-то сроках, в которые планируется рассмотреть и сформулировать поправки в Конституцию?

- Пока сроки не обозначены. Дискуссий было уже много, мы должны воспользоваться тем, что, когда отмечали юбилей Конституции, прошло очень много общественных и научных обсуждений. Даже, если хотите, чуть ли не готовые юридические формулы предлагались. Поэтому есть возможность написать за очень короткий срок, но о конкретных сроках я сказать затрудняюсь.

- Будет ли в конституционном законопроекте пункт о том, что поправки вступят в силу только с одобрения граждан?

- Президент предложил провести всенародное голосование. Посмотрим.

- Есть у вас понимание о том, в какой форме может это голосование пройти?

- У нас есть несколько вариантов, на рабочей группе мы в том числе будем это обсуждать. Мы здесь вполне вписываемся в Конституцию. Ст. 136 гласит, что поправки к главам 3 - 8 Конституции принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации. То есть фактически мы уже советуемся с населением таким образом. Но я понимаю мысль президента так, что проголосовать должны сами граждане.

- Вчера президент сказал, что в число поправок могут войти не только те, что он предложил, но и те, которые разработает рабочая группа. У вас лично уже есть какие-то принципиальные вещи, которые вы хотите предложить?

- Нет. Мы не вправе. Сопредседатели должны организовать процесс, а не продвигать свои идеи. Я вижу свою задачу так, я думаю, мои коллеги тоже. И с учетом того, что все трое (помимо Хабриевой сопредседателями назначены сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников) юристы, мы должны разъяснять членам рабочей группы, что реально или совершенно нереально в Конституцию включить. Не забывайте, Конституция - это особый документ со своим предметом регулирования, и он не безграничен.

- Может ли в Конституции появиться положение о самороспуске Думы?

- Я не могу подтвердить такую информацию.

- Многих удивил состав рабочей группы. Там представители разных профессий и слоев населения, но у многих нет юридического образования, что вы думаете по этому поводу?

- Состав группы обеспечивает легитимацию инициативы президента, то есть нужно услышать всех. Мы же пишем для кого Конституцию? Мы пишем для людей. Отсюда такое разнообразие представительства профессий, жанров деятельности, регионов.

- Каково ваше личное отношение к поправкам? В чем вы видите их назначение для страны в целом?

- Это смелая реформа. Я думаю, что главное предназначение и значение поправок – это углубление демократизации. Потому что у нас более изящные очертания приобретет форма государственности, парламент приобретает дополнительные полномочия.

И второе то, что укрепляется социальный характер государства. Мы только в прошлом году достигли того, что прожиточный минимум и МРОТ пришли к единству. И сейчас это надо так отразить в Конституции, чтобы это стало обязанностью для правительства. А вот как это сделать, вот здесь перед нами юридическая задача.