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Объявлен состав кабинета министров РФ

Что произошло за день: вторник, 21 января

Новый состав правительства, предложение Чайке о переходе на должность полпреда президента в СКФО и новые жертвы китайского коронавируса

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Объявлен новый состав правительства России. Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов, а вице-премьерами стали, в частности, бывшие заместители Михаила Мишустина в ФНС Дмитрий Григоренко и Алексей Оверчук и бывший заммэра Москвы по вопросам строительства Марат Хуснуллин. Среди министров из прежнего состава кабинета - руководители силового блока, а также министр финансов Антон Силуанов, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр энергетики Александр Новак. В числе новых руководителей - глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр труда Антон Котяков, министр юстиции Константин Чуйченко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минкультуры Ольга Любимова, министр просвещения Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Минкомсвязи возглавил Максут Шадаев, министерство спорта - Олег Матыцин, министерство развития Дальнего Востока и Арктики - Александр Козлов.

- Юрию Чайке предложили пост полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Указ о новом назначении бывшего генпрокурора РФ пока не подписан.

- Александр Лукашенко заявил, что Россия выступает против поставок казахстанской нефти в Белоруссию. По словам президента Белоруссии, у Минска пока нет альтернативы поставкам российской нефти "в полном объеме", но планируется сократить закупки у России до 30-40%.

- Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей. Средства были выделены на два госконтракта. На суде защита генерал-полковника Халила Арсланова сообщила, что по одному из эпизодов ущерб уже возмещен.

- В Псковской области найдено захоронение убитых нацистами детей. Отряд "Поиск-97" обнаружил могилу при вскрытии захоронения бойца Красной армии: стенка осыпалась, обнажив останки матери с младенцем и нескольких подростков.

- Жертвами нового коронавируса в Китае стали шесть человек. Заразился вирусом 291 человек, под медицинским наблюдением находятся более 900 человек. Роспотребнадзор счел низкой вероятность широкого распространения коронавируса в России даже в случае его завоза на территорию страны, однако рекомендовал не ездить в город Ухань, с которого началась вспышка вирусной пневмонии.

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