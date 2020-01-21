Закрытие для женщин крупнейшего на Северном Кавказе бассейна объяснили просьбами посетителей

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Спортивный комплекс "Анжи Арена" в городе Каспийск (Дагестан) со вторника, 21 января, закрыл посещение одного из двух бассейнов для женщин, однако такая мера введена по просьбам самих посетителей обоих полов, сообщил агентству "Интерфакс" представитель спорткомплекса.

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что самый большой бассейн в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), расположенный в спорткомплексе "Анжи-Арена", c 21 января закрыт для посещения женщинами.

"У нас функционирует два плавательных бассейна. С 21 января один из них, который является самым большим в СКФО, посещают только мужчины, а второй - он чуть меньше - только женщины. При этом такое разделение организовано по просьбе самих же посетителей - как мужчин, так и женщин. Им так удобно", - сказал собеседник агентства.

Самый большой бассейн на Северном Кавказе, расположенный в городе Каспийске на стадионе "Анжи-Арена", достигает в длину 50 метров, в глубину - от двух до четырех метров.