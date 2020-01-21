В "Единой России" приветствовали сохранение в кабмине костяка из руководства партии

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В "Единой России" воспринимают обновленное правительство как партийное, заявил секретарь Генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"Мы приветствуем сохранение в правительстве основного костяка, тех министров, которые входят в руководящие органы партии - главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, министра транспорта Евгения Дитриха, а также одного из основателей партии, министра обороны Сергея Шойгу", - сказал Турчак журналистам во вторник.

Он также отметил, что в партии позитивно воспринимают "вливание "свежей крови", появление новых министров и вице-премьеров, в том числе наших коллег по партии - министра экономического развития Максима Решетникова и министра просвещения Сергея Кравцова".

"Это тот самый запрос на обновление и перемены, о которых говорил Владимир Путин. Мы по-прежнему воспринимаем правительство как партийное - не только потому, что оно состоит преимущественно из наших коллег, а, в первую очередь, потому, что мы выполняем общую задачу, поставленную президентом России", - отметил секретарь Генсовета партии.

В свою очередь глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заявил журналистам, что новому составу правительства предстоит более динамичная работа на основе той базы, которая была сформирована ранее.

"Фракция "Единая Россия" рассчитывает на тесное взаимодействие как с отдельными министерствами, так и в целом с правительством", - сказал Неверов.

Он отметил, что "при формировании кабинета министров, замечания, которые были высказаны депутатами фракции Михаилу Мишустину в ходе консультаций в отношении ряда министерств были учтены".

"Со всеми министрами и заместителями председателя правительства мы уже достаточно давно взаимодействовали по самым разным вопросам и могу сказать, что каждый из них - профессионал своего дела, который слышит наши обращения и пожелания. Думаю, такой формат работы и будет продолжен", - считает Неверов.

По его мнению, "новому составу правительства предстоит более динамичная работа на основе той базы, которая была сформирована, несмотря на все сложности, предыдущим кабинетом министров".

"И эту динамику, на наш взгляд, задавать будет, в том числе, более оперативное и тесное взаимодействие с регионами, поскольку в министерствах востребован региональный опыт работы", - сказал парламентарий.

Сегодня, 21 января, президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении глав министерств после ухода в отставку прошлого состава правительства.