Правительство Прикамья после назначения Решетникова министром продолжило работу без председателя

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Правительство Пермского края после назначения главы региона Максима Решетникова министром экономического развития РФ продолжает работу в штатном режиме и в прежнем составе, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе администрации губернатора и правительства региона.

"Все решения вице-премьеров и министров в рамках своих полномочий легитимны. Решения об и.о. председателя правительства будет принимать назначенный президентом врио губернатора", - сказали в пресс-службе.

Заседание регионального правительства, где должны были рассмотреть вопрос о реализации в крае нацпроекта "Здравоохранение", было назначено на 9 утра (7:00 по московскому времени), но его отменили.

Ранее региональное правительство возглавлял экс-губернатор Пермского края Максим Решетников.

Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Решетникова новым главой Минэкономразвития РФ. Ранее этот пост занимал Максим Орешкин.