Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено 21 января

Правительство Прикамья после назначения Решетникова министром продолжило работу без председателя

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Правительство Пермского края после назначения главы региона Максима Решетникова министром экономического развития РФ продолжает работу в штатном режиме и в прежнем составе, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе администрации губернатора и правительства региона.

В РоссииИдеолог нацпроектов переброшен в правительство для придания им динамики. ОбобщениеИдеолог нацпроектов переброшен в правительство для придания им динамики. ОбобщениеЧитать подробнее

"Все решения вице-премьеров и министров в рамках своих полномочий легитимны. Решения об и.о. председателя правительства будет принимать назначенный президентом врио губернатора", - сказали в пресс-службе.

Заседание регионального правительства, где должны были рассмотреть вопрос о реализации в крае нацпроекта "Здравоохранение", было назначено на 9 утра (7:00 по московскому времени), но его отменили.

Ранее региональное правительство возглавлял экс-губернатор Пермского края Максим Решетников.

Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Решетникова новым главой Минэкономразвития РФ. Ранее этот пост занимал Максим Орешкин.

Пермский край Максим Решетников

Новости по теме

Новости

Совет Федерации освободил Чайку от должности генпрокурора

Глава думского комитета Левин займет пост замглавы аппарата правительства

Чиновники предложили разрешить коллекторам собирать долги граждан по ЖКХ

Чиновники предложили разрешить коллекторам собирать долги граждан по ЖКХ

Полпред в СКФО Матовников в среду получит новую должность

Полпред в СКФО Матовников в среду получит новую должность

Идеолог нацпроектов переброшен в правительство для придания им динамики. Обобщение

Идеолог нацпроектов переброшен в правительство для придания им динамики. Обобщение
Новое правительство

Володин рассказал о роли Госдумы в обновлении состава правительства РФ

Новое правительство

Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост главы Минкульта РФ

Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост главы Минкульта РФ

Что произошло за день: вторник, 21 января

Мишустин назвал задачами нового кабмина демографию, повышение уровня жизни и рост экономики

Мишустин назвал задачами нового кабмина демографию, повышение уровня жизни и рост экономики
Новое правительство

Путин назвал обновленное правительство очень сбалансированным

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');