Песков сообщил об отсутствии указа об отставке главы Чувашии

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи со слухами о возможной отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева сообщил, что указа на этот счет нет.

"Я могу вам только констатировать, что на настоящий момент указа нет. Как вы знаете, кадровые решения мы не анонсируем", - сказал Песков во вторник, отвечая на вопрос журналистов о возможной отставке Игнатьева в связи со скандалом, связанным с церемонией выдачи ключей от новых служебных машин для МЧС.

Песков также сообщил, что продолжается подбор кандидата на пост и.о. губернатора Пермского края в связи с назначением Максима Решетникова министром экономического развития, но при этом не раскрыл подробности подбора кандидатов.

"Мы никогда внутреннюю кухню подбора кандидатур не раскрываем. Будем это делать и на этот раз", - заявил Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос о возможности подбора на подобные должности "молодых технократов" Песков сказал: "Это формулировка, которая придумана СМИ и политологами. Чтобы руководить регионом, надо быть очень энергичным, очень знающим, обладающим широкой экспертизой по целому кругу вопросов и опытным человеком".

Поведение главы Чувашии

В конце прошлой недели в СМИ появилась видеозапись того, как глава Чувашии вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники.

Перед этим интернет-газета "Правда ПФО" привела слова Игнатьева о необходимости реагировать на работу в республике отдельных журналистов и блогеров, "которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю о чем и о ком". "Надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают. Об этом нужно говорить", - привело издание слова главы Чувашии.