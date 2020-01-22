Идеолог нацпроектов переброшен в правительство для придания им динамики. Обобщение

Как изменился экономический блок российского кабмина

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Назначение в новое правительство России первым вице-премьером Андрея Белоусова, который считается одним из основных идеологов национальных проектов, вместо Антона Силуанова подтверждает главную претензию к предыдущему составу правительства - недостаточно быстрая реализация нацпроектов.

Очевидно, что Белоусов перекинут с должности помощника президента в правительство во многом с одной целью - придать большую динамичность национальным проектам, темпы запуска которых в прошлом году не критиковал только ленивый.

Смена при этом главы Минэкономразвития Максима Орешкина на губернатора Пермского края, бывшего экономического министра правительства Москвы Максима Решетникова на этом фоне носит больше тактический характер - как ожидается, Орешкин займет место Белоусова в должности помощника президента РФ по экономическим вопросам. Назначение министра экономики помощником президента - это уже стандартный кадровый ход. В мае 2012 года из Минэкономразвития в Кремль перешла Эльвира Набиуллина, а в июне 2013 года, когда она возглавила ЦБ, этим же маршрутом проследовал ее преемник в министерстве Андрей Белоусов.

Решетников же является как раз одним из ведущих губернаторов по разработке и внедрению региональных планов развития в соответствии с задачами нацпроектов.

Вероятным кандидатом на пост главы Минэкономразвития назывался и давний соратник Белоусова - заместитель главы экспертного управления президента РФ Леонид Осипов (он работает в команде Белоусова с 2009 года и является специалистом по внедрению проектного подхода в работе ведомств), но в конечном итоге приоритет был отдан Решетникову, а не протеже Белоусова.

Бывший министр экономического развития, глава Сбербанка Герман Греф, комментируя журналистам в Давосе назначение другого бывшего главы Минэкономразвития Андрея Белоусова первым вице-премьером (Белоусов во время работы в Минэкономразвития некоторое время был заместителем Грефа) воскликнул: "Здорово!".

"Занозы" из Минэкономразвития

В конце 2018 года Путин своим указом создал рабочие группы Госсовета по 16 направлениям. Перед ними стояла задача готовить к заседаниям Госсовета предложения, анализ и оценку результатов реализации региональных проектов. Рабочую группу "Экономика и финансы", согласно указу, возглавил молодой губернатор Решетников (родился в Перми в 1979 году). Вероятно, с тех пор началось более плотное сотрудничество Орешкина и Решетникова, деятельность которого в присутствии прессы неоднократно одобрял экс-глава макроэкономического министерства.

Орешкин и Решетников не раз появлялись в кулуарах рабочих мероприятий и деловых форумов вместе, ряд их коллег и журналисты даже отзывались об их взаимоотношениях как о приятельских.

Так, в начале февраля 2019 года первый выпуск совместного с телеканалом "Россия 24" ток-шоу для чиновников "Диалог", спонтанно анонсированного пресс-службой правительства, вышел при участии Орешкина и Решетникова. Тогда большую часть эфира министр экономического развития и губернатор Пермского края - без участия модераторов и журналистов, общаясь друг с другом на "ты" - обсуждали вполне обычные вопросы экономической повестки, но в ходе диалога о структурных дисбалансах Орешкин признался, что в кабинете министров его не жалуют.

"Министерство экономики должно быть занозой у всех министерств. На самом деле, многие меня уже в правительстве не любят, потому что разрушаю тот комфортный режим, в котором существуют другие", - сказал Орешкин.

Решетников, не дождавшись завершения реплики Орешкина, парировал: "Я не помню ни одного министра экономики, которого бы любили. По крайней мере, у меня вызывает некий оптимизм то, что на нашей стороне играет и Антон Германович Силуанов сейчас".

Герман Греф, комментируя журналистам назначение Решетникова, заявил: "Хорошо. Очень. Надеюсь, что он справится".

Компенсация за потерю вице-премьерства

Переход Белоусова на должность первого вице-премьера не оставлял возможности для Антона Силуанова сохранить этот пост, иначе возникал безусловный конфликт интересов между ними.

Антон Силуанов, в мае 2018 года получивший одну из ключевых позиций в кабмине - пост первого вице-премьера - и при этом сохранивший за собой и Минфин, став, таким образом, первым, кто совместил две эти позиции, спустя полтора года вернулся к руководству только министерством. В свете этого передача под управление Минфина Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) выглядит как попытка компенсировать ему потерю поста.

Михаил Мишустин на первом заседании правительства в новом составе особо отметил заслуги Силуанова и заметил, что передача Минфину Росимущества поможет министерству в работе над укреплением материальной базы: "Сегодня перед Минфином стоят очень обширные и серьезные задачи, колоссальные задачи. Скажу, например, что сегодня соответствующий указ подписан президентом о передаче в Минфин Росимущества РФ и многие другие элементы, которые дадут Минфину работать эффективно над укреплением материальной базы и макроэкономической стабильности".

Тут нельзя не вспомнить тот факт, что Силуанов, будучи первым вице-премьером, высказался за формирование более амбициозного плана приватизации.

Стойкие министры

Несмотря на серьезное обновление корпуса вице-премьеров, курирующих экономические темы - ушли Дмитрий Козак, курирующий ТЭК и промышленность, Максим Акимов, курирующий транспорт и связь, Алексей Гордеев, курирующий сельское хозяйство и экологию, министры в большинстве своем сохранили свои должности.

Так, министром энергетики остался занимающий этот пост с 2012 года Александр Новак (новым куратором ТЭКа в должности вице-премьера будет Юрий Борисов), министром промышленности и торговли - Денис Мантуров (также работающий в этой должности с 2012 года), министром транспорта - Евгений Дитрих, министром природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин.

Сменился только глава Минкомсвязи РФ - им назначен вице-президент ПАО "Ростелеком" по цифровым платформам Максут Шадаев. На посту министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Шадаев сменит Константина Носкова, который возглавлял ведомство с мая 2018 года. Нацпроект "Цифровая экономика", которую курирует Минкомсвязи, был в аутсайдерах по исполнению расходов в 2019 году, поэтому смена министра была ожидаема.