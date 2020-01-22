В Якутии задержали четырех сторонников шамана Габышева

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Якутии полицейские задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, сам шаман закрылся в доме, сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.

По его словам, в полиции задержание объяснили тем, что нужно установить личности людей. Среди задержанных он назвал Алексея Брылева и Юрия Конюхова.

После того, как Габышев заперся, полицейские попытались взломать дверь, но передумали, когда он сказал, что вызвал адвоката.

Комментария МВД Якутии у "Интерфакса" пока нет.

В марте 2019 года Габышев объявил, что пешком пройдет 8000 километров до Москвы, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить народовластие". В середине сентября, когда он прошел около 3000 километров, его задержали в Бурятии, вернули в Якутию и отправили на психиатрическую экспертизу. В его отношении было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Его отпустили под подписку о невыезде.

В октябре "Правозащита Открытки" сообщила, что экспертиза признала Габышева невменяемым.

В декабре Габышев снова отправился в Москву. Его адвокаты объяснили, что ему не предъявили обвинение в 10-дневный срок после применения к нему меры пресечения, что автоматически отменяло подписку о невыезде.

10 декабря полиция задержала Габышева и двух его сторонников. В протоколе о задержании было указано, что шаман размахивал мечом в сторону полицейских. В январе "Правозащита Открытки" сообщила, что в действиях Габышева злого умысла не нашли, дело на него заводить не стали, а меч - вернули.

12 января шаман в видеообращении пообещал начать новый поход на Москву в марте.