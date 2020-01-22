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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

Из-за нового коронавируса на всех въездах в РФ усилен контроль

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через российскую границу, специалисты используют дистанционное измерение температуры тела, чтобы выявить потенциальных заболевших новым китайским коронавирусом.

"Основная цель - не допустить завоз (вируса в Россию - ИФ). С этой целью усилен санитарно-карантинный контроль во всех пунктах пропуска в Российской Федерации, не только на российско-китайской границе. Это первое. Используются дистанционное измерение температуры тела и анкетирование", - сказала начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова журналистам в среду.

По ее словам, для прибывающих из-за рубежа была разработана специальная анкета, ее рекомендуется использовать во всех пунктах пропуска.

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Она также добавила, что уточнен алгоритм действий сотрудников Роспотребнадзора на случай обнаружения пассажиров с инфекционным заболеванием. Кроме того, медицинские организации приведены в готовность на случай выявления граждан с подозрением на новый коронавирус.

В России нет заболевших

Ежлова подчеркнула, что сейчас в России нет заболевших с подозрением на новый коронавирус из Китая.

Решение о разработке вакцины против этого вируса, по ее словам, будет приниматься на основе текущей ситуации и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. "Разработка вакцины - длительный непростой процесс, решение принимается на основе рисков и необходимости, которая диктуется текущей ситуацией. На сегодняшний день будем основываться на рекомендациях ВОЗ", - сказала Ежлова журналистам в среду.

Вспышка вируса в Китае

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре 2019 года (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее не известный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован). По последним данным, 440 человек заразились вирусом, девять человек погибли. Кроме того, два случая заболевания зафиксированы в Таиланде, по одному в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао. Также в СМИ сообщалось о возможном завозе вируса на Филиппины и в Австралию.

Всемирная организация здравоохранения 22 января проведет экстренное заседание чрезвычайного комитета, на котором будет решаться вопрос, является ли новый вирус глобальной угрозой. Пока ВОЗ не рекомендовала как-либо ограничить поездки и торговлю в связи с этой вспышкой.

Роспотребнадзор ранее заявлял, что все российские лаборатории располагают всем необходимым для раннего выявления нового опасного коронавируса из КНР.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Роспотребнадзор

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