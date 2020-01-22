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ХроникаНовое правительствоОбновлено 21 января

До девяти выросло число жертв нового типа коронавируса в Китае

Число заразившихся увеличилось до 440

До девяти выросло число жертв нового типа коронавируса в Китае
Больница Цзиньинтань в Ухане, Китай
Фото: Reuters

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Китае число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, выросло с шести до девяти человек, сообщил замглавы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь на пресс-конференции.

"По состоянию на данный момент, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 440, девять человек скончались", - сказал Ли Бинь.

По его словам, все летальные случаи были зарегистрированы в провинции Хубэй. Именно там находится город Ухань, где началась вспышка пневмонии.

Ранее сообщалось о 324 подтвержденных случаях заболевания и о шести скончавшихся в Китае. В Гонконге на пневмонию, вызванную новым коронавирусом, проверяют 117 человек. 21 человек отпущен из больниц после проверки.

Вспышка пневмонии в Китае

В декабре в городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в городе Ухань.

Двое больных обнаружены в Таиланде, по одному - в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек.

Изначальное предположение о том, что вирус не передается от человека человеку, позднее было опровергнуто. Заболевание отнесено к разряду инфекционных.

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

Между тем, Роспотребнадзор рекомендовал россиянам, выезжающим в Китай, не посещать в Ухань, а также не ходить на рынки, где продаются животные и морепродукты, в зоопарки и на представления с животными. В ВОЗ таких рекомендаций пока не давали.

Хроника 09 – 22 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Ухань

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