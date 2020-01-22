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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

КНДР закрыла границу для иностранных туристов из-за китайского вируса

КНДР закрыла границу для иностранных туристов из-за китайского вируса
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Северная Корея с 22 января закрыла границу для всех иностранных туристов из-за опасений распространения коронавируса из Китая.

"В качестве меры предосторожности КНДР временно закрыла границу для въезда иностранных туристов с 22 января. Если у вас забронированы туры на эти даты, наши сотрудники свяжутся с вами для уточнения деталей", - говорится в сообщении на сайте северокорейского туроператора Young Pioneer Tours.

Новый коронавирус в Китае

Как пишут зарубежные СМИ, большинство туров в КНДР осуществляется через Китай, а основная масса туристов - китайцы. Это решение может стать ударом по экономике изолированной страны, поскольку туризм из Китая с каждым годом приносил ей все более ощутимый доход. В частности, для привлечения путешественников в КНДР построили морские курорты, горнолыжные и спа-комплексы.

Неизвестный ранее коронавирус, вызывающий пневмонию, начал распространяться в городе Ухань в Китае в конце декабря 2019 года и с тех пор вышел за пределы страны. На данный момент известно более чем о 440 заболевших, девять человек погибли.

По сообщению посольства РФ в Китае, россиян среди зараженных пока нет.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
КНДР Китай

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