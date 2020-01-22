КНДР закрыла границу для иностранных туристов из-за китайского вируса

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Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Северная Корея с 22 января закрыла границу для всех иностранных туристов из-за опасений распространения коронавируса из Китая.

"В качестве меры предосторожности КНДР временно закрыла границу для въезда иностранных туристов с 22 января. Если у вас забронированы туры на эти даты, наши сотрудники свяжутся с вами для уточнения деталей", - говорится в сообщении на сайте северокорейского туроператора Young Pioneer Tours.

Как пишут зарубежные СМИ, большинство туров в КНДР осуществляется через Китай, а основная масса туристов - китайцы. Это решение может стать ударом по экономике изолированной страны, поскольку туризм из Китая с каждым годом приносил ей все более ощутимый доход. В частности, для привлечения путешественников в КНДР построили морские курорты, горнолыжные и спа-комплексы.

Неизвестный ранее коронавирус, вызывающий пневмонию, начал распространяться в городе Ухань в Китае в конце декабря 2019 года и с тех пор вышел за пределы страны. На данный момент известно более чем о 440 заболевших, девять человек погибли.

По сообщению посольства РФ в Китае, россиян среди зараженных пока нет.