В Гонконге подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Гонконге врачи подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом из Китая, который вызывает пневмонию, сообщили телеканал RTHK и газета South China Morning Post, ссылаясь на источники. По их данным, заболел турист, который прибыл в Гонконг на скоростном поезде с материка и перед этим побывал в Ухане.

South China Morning Post уточняет, что диагноз должен подтвердить повторный анализ, который уже проводится. Заболевший находится на карантине в больнице имени королевы Елизаветы.

С начала года в Гонконге были изолированы десятки человек с подозрением на заражение коронавирусом, напоминает RTHK. В региональном управлении здравоохранения заявили, что лагеря отдыха будудт использоваться как изоляторы, куда будут помещать на карантин всех, кто контактировал с уже заболевшими.

Ранее 22 января первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Макао. Также уже были случаи заболевания на Тайване, в Японии, Южной Корее, Таиланде и США. На утро 22 января, по официальным данным в Китае было 440 заразившихся, девять больных умерли.

Все первые заразившиеся побывали на рынке морепродуктов в Ухане. Сначала считалось, что вирус не передается от человека к человеку, но потом заболели 15 медиков, которые помогали первым заразившимся.

Всемирная организация здравоохранения 22 января проведет экстренное заседание чрезвычайного комитета, на котором будет решаться вопрос, является ли новый вирус глобальной угрозой. Пока ВОЗ не рекомендовала как-либо ограничить поездки и торговлю в связи с этой вспышкой.