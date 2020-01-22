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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

Хинштейн возглавил комитет Госдумы по информационной политике

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Госдума в среду произвела кадровые перестановки в руководстве парламентскими комитетами в связи с переходом на работу в правительство депутата "Справедливой России" Леонида Левина, который возглавлял комитет по информационной политике, информационных технологий и связи.

Ранее в среду Дума приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Левина на основании поступившего от него заявления.

По решению Думы вместо Левина руководителем комитета Госдумы по информационной политике, информационных технологий и связи стал депутат "Единой России" Александр Хинштейн. До этого Хинштейн был заместителем председателя думского комитета по безопасности и борьбе с коррупцией.

Представитель фракции "Справедливая Россия" Олег Николаев возглавил комитет Госдумы по делам национальностей. Занимавший до этого пост председателя данного комитета депутат "Единой России" Ильдар Гильмутдинов стал его первым заместителем.

Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов ранее пояснил журналистам, что перестановка в руководстве парламентскими комитетами произошла "с учетом квоты, по которой у эсеров должно быть три руководителя комитетов в Думе".

"Так как фракция "Единая Россия" предложила на освободившуюся должность главы комитета Госдумы по информационной политике после ухода Леонида Левина на работу в правительство своего кандидата - Александра Хинштейна, то соответственно, парламентское большинство освобождает главу в другом комитете для того, чтобы ее смог занять депутат от "Справедливой России", - объяснил Неверов.

Александр Хинштейн Госдума

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