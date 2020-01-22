Хинштейна прочат на должность главы Думского комитет по информполитике

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи после ухода Леонида Левина на работу в правительство РФ возглавит Александр Хинштейн, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"Комитет возглавит депутат Александр Хинштейн", - сказал собеседник агентства.

Председатель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заявил, что с учетом распределения квот должность главы комитета Госдумы по делам национальностей перейдет к представителю фракции "Справедливая Россия".

Перестановка с учетом квоты

Он пояснил, что такая перестановка произойдет с учетом квоты, по которой у эсеров должно быть три руководителя комитетов в Думе. "Так как фракция "Единая Россия" предложила на освободившуюся должность главы комитета Госдумы по информационной политике после ухода Леонида Левина на работу в правительство своего кандидата - Александра Хинштейна, то соответственно, парламентское большинство освобождает главу в другом комитете для того, чтобы ее смог занять депутат от "Справедливой России", - объяснил Неверов.

По его словам, комитет по делам национальностей возглавит депутат Олег Николаев.

Глава фракции "Единая Россия" отметил, что занимающий в настоящее время пост председателя комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, как ожидается, займет пост первого замглавы этого комитета.

При этом, по словам Неверова, никаких претензий к работе Гильмутдинова фракция не имеет.

Он также оценил кандидатуру Хинштейна, который уже в среду может быть "оформлен" в качестве председателя комитета Госдумы по информационной политике, как "политического тяжеловеса".

При этом Неверов отметил, что Хинштейн, возможно, сохранит свой пост заместителя секретаря Генсовета партии "Единая Россия".

"Сегодня в партии Хинштейн ведет работу и по взаимодействию с фракцией. Он отвечает сегодня там и за, скажем, те заявления, которые прозвучали от имени партии. Это совпадает и с его работой в партии", - сказал Неверов.

Он отметил при этом, что решение по данному вопросу остается за руководством "Единой России".

"Сейчас осталось, чтобы все решения закрепил регламентный комитет Госдумы, и мы ожидаем, что сегодня вопрос о кадровых назначениях будет дополнительно включен в повестку Госдумы. Ориентировочно в 15:45", - сказал политик.

Комментарий Миронова

Ранее сообщалось, что во фракции "Справедливая Россия" пока не определились с кандидатом на пост главы комитета Госдумы по информационной политике.

"Посмотрим... Обязательно решим в спокойном режиме. (. . .) У нашей фракции есть квотность, то есть у нас три комитета, и три комитета должны остаться за фракцией", - заявил руководитель фракции Сергей Миронов журналистам в среду.

Он уточнил, что вопрос о новом руководителе комитета "Справедливая Россия" будет решать не только "внутри фракции, но и с руководством Госдумы".

О том, что мандат депутата Левина останется вакантным до проведения выборов в одномандатном округе, откуда он избирался в Думу, сообщил "Интерфаксу" первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов.

"Левин прошел по одномандатному округу (№0147 Лермонтовский - Пензенская область - ИФ). Значит, там будут выборы, кто-то другой будет избран", - сказал Емельянов.

На вопрос, кто из "эсеров" может занять вместо Левина должность главы комитета Госдумы по информполитике, которую представитель партии занимает по квоте, Емельянов ответил, что "тут могут быть разные варианты: либо кто-то из "Справедливой России" возглавит комитет, либо состоится обмен главами комитетов между фракциями".

"У нас нет людей, кто был бы специалистом в этой области, поэтому это может быть какой-то обмен комитетами, кто-то (из представителей других фракций) освободит какой-то комитет, и его займет наш человек, а должность (Левина) может занять представитель других фракций", - сказал Емельянов.

В среду премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении главы комитета Госдумы по информационной политике Левина замглавы руководителя аппарата правительства.