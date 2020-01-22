Пензенского депутата оштрафовали за поддельное прокурорское удостоверение

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Суд в Пензе назначил судебный штраф в 40 000 рублей депутату областного заксобрания, которого привлекли к уголовной ответственности за то, что он предъявил полицейским поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры. Об этом сообщило областное управление СКР. Ранее сообщалось, что это Владимир Вдонин.

Он признал вину. Суд признал его вину доказанной.

Суд и следствие установили, что 30 ноября 2019 года депутата остановили инспекторы ДПС, когда он пьяным управлял Land Rover. При этом он показал им прокурорское удостоверения, чтобы его не привлекли к административной ответственности и не задержали.

Удостоверение у него изъяли.

В суде Вдонин подал ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему судебного штрафа. Суд удовлетворил это ходатайство.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

После задержания Вдонина исключили из "Единой России" за дискредитацию партии и нанесение ущерба ее политическим интересам.