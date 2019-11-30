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За езду в пьяном виде задержан депутат пензенского заксобрания от "Единой России"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Пензенской области в субботу за езду в пьяном виде задержан депутат законодательного собрания региона Владимир Вдонин ("Единая Россия"), он будет исключен из партии, заявил заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко.

Случай с депутатом является аморальным и вызывающим, написал Ревенко в субботу в инстаграме. "Вдонин должен быть наказан и жестко. Он будет исключен из партии и выведен из состава нашей фракции", - отметил он.

"Член нашей партии и фракции "Единая Россия" в законодательном собрании. В пьяном виде он сел за руль автомобиля, наплевав на закон и безопасность других людей. При этом козырял поддельным удостоверением сотрудника Генпрокуратуры", - сообщил Ревенко.

По его словам, "благодаря бдительности представителей ГИБДД и их оперативной реакции (за что им отдельное спасибо), возможной трагедии удалось избежать".

"Считаю, что коллеги из регионального отделения ЕР должны оперативно собраться и принять соответствующее решение", - написал парламентарий.

Пензенская область Владимир Вдонин

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