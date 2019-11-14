Источник сообщил о планах перевести обвиняемую экс-жену Цеповяза в психбольницу

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону не смог 14 ноября приступить к слушаниям по обвинению в вымогательстве Натальи Стришной, бывшей супруги осужденного участника "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Стришной Андрей Ригерт, она не может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья. Железнодорожный районный суд перенес слушания на неделю до 21 ноября 2019 года.

При этом информированный источник, ссылаясь на материалы Железнодорожного суда, сообщил "Интерфаксу", что по рекомендации психиатра пациентку, после улучшения ее состояния, будут готовить к переводу в Специализированную психиатрическую больницу N3, расположенную в станице Кущевская.

Адвокат Ригерт отказался комментировать данную информацию.

По словам юриста, врачи оценивают состояние Стришной как "тяжелое, но стабильное". Адвокат воздержался от каких-либо прогнозов по улучшению состояния больной.

Стришная и ее родной брат Иван проходят обвиняемыми по уголовному делу о вымогательстве 70 млн рублей у местного коммерсанта. Наталья Стришная была помещена под домашний арест (брат находится под арестом в следственном изоляторе). В день начала слушаний дела по существу в одном из судов Ростова-на-Дону 6 ноября стало известно, что Стришную срочно госпитализировали в тяжелом состоянии с признаками отравления.

Защита Стришной полагает, что причиной случившегося могло стать психологическое давление, которое на нее оказывали ряд заинтересованных персон.

Стришная - бывшая супруга Цеповяза, осужденного в ноябре 2013 году за целый ряд тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды Сергей Цапка из станицы Кущевская. Ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

С 1998 по 2010 годы - за время, которое банда действовала в станице Кущевской, ее участниками были убиты 19 человек. Лидер группировки - Цапок был признан виновным в убийстве 18 человек, включая несовершеннолетних.

Вячеслав Цеповяз, который в ноябре 2013 года был осужден на 19 лет 10 месяцев колонии строгого режима, вновь попал в сводки новостей после появления в интернете фотографий, на которых Цеповяз в колонии жарит шашлыки, ест крабов и икру.