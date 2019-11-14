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Источник сообщил о планах перевести обвиняемую экс-жену Цеповяза в психбольницу

Источник сообщил о планах перевести обвиняемую экс-жену Цеповяза в психбольницу
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону не смог 14 ноября приступить к слушаниям по обвинению в вымогательстве Натальи Стришной, бывшей супруги осужденного участника "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Стришной Андрей Ригерт, она не может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья. Железнодорожный районный суд перенес слушания на неделю до 21 ноября 2019 года.

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При этом информированный источник, ссылаясь на материалы Железнодорожного суда, сообщил "Интерфаксу", что по рекомендации психиатра пациентку, после улучшения ее состояния, будут готовить к переводу в Специализированную психиатрическую больницу N3, расположенную в станице Кущевская.

Адвокат Ригерт отказался комментировать данную информацию.

По словам юриста, врачи оценивают состояние Стришной как "тяжелое, но стабильное". Адвокат воздержался от каких-либо прогнозов по улучшению состояния больной.

Стришная и ее родной брат Иван проходят обвиняемыми по уголовному делу о вымогательстве 70 млн рублей у местного коммерсанта. Наталья Стришная была помещена под домашний арест (брат находится под арестом в следственном изоляторе). В день начала слушаний дела по существу в одном из судов Ростова-на-Дону 6 ноября стало известно, что Стришную срочно госпитализировали в тяжелом состоянии с признаками отравления.

Защита Стришной полагает, что причиной случившегося могло стать психологическое давление, которое на нее оказывали ряд заинтересованных персон.

Стришная - бывшая супруга Цеповяза, осужденного в ноябре 2013 году за целый ряд тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды Сергей Цапка из станицы Кущевская. Ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

С 1998 по 2010 годы - за время, которое банда действовала в станице Кущевской, ее участниками были убиты 19 человек. Лидер группировки - Цапок был признан виновным в убийстве 18 человек, включая несовершеннолетних.

Вячеслав Цеповяз, который в ноябре 2013 года был осужден на 19 лет 10 месяцев колонии строгого режима, вновь попал в сводки новостей после появления в интернете фотографий, на которых Цеповяз в колонии жарит шашлыки, ест крабов и икру.

Наталья Стришная Краснодарский край Вячеслав Цеповяз банда Цапка

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