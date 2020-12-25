В суд поступило дело начальника колонии, где жарил шашлыки Цеповяз

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Амурской области в суд поступило дело бывшего начальника исправительной колонии №3 УФСИН по Амурской области, сообщила Генпрокуратура. Ему вменяют два эпизода превышения должностных полномочий, в том числе создание привилегированных условий для члена кущевской банды Вячеслава Цеповяза.

Александр Радьков стал начальником ИК-3 в июне 2015 года. Два его предшественника были осуждены за превышение должностных полномочий.

По версии следствия, Радьков сохранил в колонии ранее созданные незаконные птичники, пасеку, автосервис, столярный и сувенирный цеха. К работе на этих предприятиях привлекались осужденные, которым создавали привилегированные условия отбывания наказания: разрешали дополнительные свидания и передачи, меняли условия содержания на облегченные. Среди таких заключенных был и Цеповяз.

"С целью маскировки незаконной коммерческой деятельности на территории исправительного учреждения Радьковым была организована регистрация указанных объектов в общее имущество системы органов ФСИН", - говорится в пресс-релизе.

Следствие также считает, что Радьков организовал доставку и передачу товароматериальных ценностей для улучшения бытовых условий проживания отдельных осужденных с нарушением правил принятия, учета и распределения благотворительной помощи.

Дело рассмотрит Ивановский райсуд.

Краснодарский краевой суд в ноябре 2013 года признал Цеповяза виновным в совершении целого ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды, ему назначено наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он был участником банды Сергея Цапка, которая с 1998 по 2010 годы действовала в станице Кущевской. Участников банды задержали и судили после резонансного убийства 12 человек в доме фермера Серевера Аметова.

До середины января 2019 года Цеповяз находился в колонии в Амурской области. Однако после того, как в конце ноября 2018 года в сети появились фотографии, где он жарит шашлык, ест крабов и икру, а также пользуется смартфоном, его перевели в другой регион. По результатам проверки в отношении администрации колонии было возбуждено дело о превышении должностных полномочий.