Проблемы экологии волнуют 84% россиян

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - 84% россиян считают, что проблемы экологии затрагивают лично их и их семьи, показал опрос "Левада-центра", проведенный 12-18 декабря 2019 года среди 1608 человек в 50 регионах.

25% опрошенных считают, что их и их семьи сильнее всего затрагивает проблема загрязнения воздуха, 15% обеспокоены загрязнением воды, 12% - проблемой существования генетически модифицированных продуктов, 11% - проблемой утилизации бытовых отходов.

2% респондентов ощущают проблему недостатка воды.

14% опрошенных сказали, что ни одна из экологических проблем их не затронула, 2% опрошенных затруднились ответить.