Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 04:01

Проблемы экологии волнуют 84% россиян

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - 84% россиян считают, что проблемы экологии затрагивают лично их и их семьи, показал опрос "Левада-центра", проведенный 12-18 декабря 2019 года среди 1608 человек в 50 регионах.

25% опрошенных считают, что их и их семьи сильнее всего затрагивает проблема загрязнения воздуха, 15% обеспокоены загрязнением воды, 12% - проблемой существования генетически модифицированных продуктов, 11% - проблемой утилизации бытовых отходов.

2% респондентов ощущают проблему недостатка воды.

14% опрошенных сказали, что ни одна из экологических проблем их не затронула, 2% опрошенных затруднились ответить.

Левада-центр

Новости по теме

Новости

В московской гостинице произошла стрельба, ранены два человека

В московской гостинице произошла стрельба, ранены два человека

Что случилось этой ночью: четверг, 23 января

Топилин стал председателем правления Пенсионного фонда России

Топилин стал председателем правления Пенсионного фонда России

Понятие МРОТ планируют исключить из Гражданского кодекса

Участник группировки Цапка рассказал о новых преступлениях бандитов

Участник группировки Цапка рассказал о новых преступлениях бандитов
Новый коронавирус в Китае

В "Пулково" озвучили предварительный диагноз пассажира, вернувшегося из Китая

Что произошло за день: среда, 22 января

Роскомнадзор направил Facebook и Twitter запросы о локализации баз данных

Новый коронавирус в Китае

У гражданина КНР, госпитализированного из "Пулково", не обнаружили коронавируса

Новый коронавирус в Китае

В "Пулково" дезинфицировали лайнер из КНР, на котором прилетел заболевший пассажир

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');