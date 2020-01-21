Тунберг назвала недостаточным решение Трампа подключиться к программе по высадке деревьев

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - 17-летняя экоактивистка Грета Тунберг на форуме в Давосе обвинила политиков государственных деятелей, что они только обещают принять меры по борьбе с изменением климата, но на деле ничего не происходит. Она также прокомментировала заявление Дональда Трампа, что США присоединятся к акции "Один триллион деревьев", запущенной в Давосе.

"Сажать деревья - это хорошо, конечно, но этого практически нигде недостаточно для того, чтобы решить все проблемы. Это не может заменить реального уменьшения последствий изменения климата или возрождения дикой природы", - заявила она.

21 января Трамп в Давосе раскритиковал экоактивистов за алармизм. Он призвал отвергать тех, кто предрекает апокалипсис. По его словам, сейчас время для оптимизма, а не для пессимизма, и нельзя позволить "радикальным социалистам" разрушить экономику.

Тунберг, в свою очередь, отвергла советы детям не беспокоится. "Пустые обещания" она считает хуже тишины, потому что они создают впечатление, будто бы делается всего достаточно.

По словам активистки, ситуация в мире в области экологии только ухудшается, и поэтому необходимы экстренные действия для борьбы с изменением климата. Она считает, что планета "по-прежнему горит", а бездействие политиков и чиновников только способствует тому, чтобы огонь разгорался сильнее.

"Может казаться, что мы просим многого, и вы, конечно, скажете, что мы наивные. Но это тот минимум усилий, чтобы начать быстрый устойчивый переходный процесс. Или вы делаете это, или вам придется объяснять вашим детям, почему вы отказываетесь от того, чтобы предотвратить потепление выше, чем на 1,5 градуса по Цельсию, - указала она. - Мы по-прежнему говорим вам, что следует паниковать и действовать, если вы любите своих детей больше всего на свете".

Ранее во вторник Тунберг еще один раз выступила в Давосе на более узком мероприятии - на панельной дискуссии, в которой участвовали еще три юных экоактивиста. Она также заявила, что для борьбы с изменением климата делается мало, что нужно срочно принимать меры и что решить проблему нельзя, если не подходить к ней как к реальному кризису.

Тунберг выступала в Давосе в январе 2019 года. В сентябре после ее выступления в ООН Трамп выложил в твиттере фрагмент ее речи и отметил, что приятно видеть "счастливую молодую девушку" с блестящим и чудесным будущим. Активистка включила его комментарий в свой профиль в твиттере.



В декабре Трамп назвал нелепым решение журнала Time, который признал Тунберг "Человеком 2019 года".