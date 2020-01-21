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Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности РФ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом утвердил доктрину продовольственной безопасности РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Продовольственная безопасность является одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в долгосрочном периоде, фактором сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей составляющей социально-экономической политики, а также необходимым условием реализации стратегического национального приоритета - повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения", - говорится в документе.

В разделе "Национальные интересы" в сфере продовольственной безопасности среди основных положений названо "недопущение ввоза и оборота генно-модифицированных организмов, запрещение выращивания и разведения животных, генетическая программа которых изменена методами генной инженерии или которые содержат генетический материал искусственного происхождения".

"Исключением из запрета является ввоз и посев генно-инженерно-модифицированных организмов, а также выращивание таких растений и разведение животных при проведении экспертиз и научно-исследовательских работ", - отмечается в доктрине.

Владимир Путин

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