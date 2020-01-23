Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 04:01

Губернатор Амурской области призвал земляков не ездить в Китай

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Губернатор Приамурья Сергей Орлов призвал жителей региона временно отказаться от поездок в соседний Китай из-за вспышки нового коронавируса, вызывающего пневмонию. Он написал это в инстаграме.

"У наших соседей в КНР очень серьезная ситуация по коронавирусу. Нам надо принять все меры для профилактики. Откажитесь от поездок в это время, пожалуйста", - говорится в обращении чиновника.

Он также рекомендовал землякам при подозрении на ОРВИ сразу обращаться к врачам.

Ранее в четверг амурское управление Роспотребнадзора сообщило, что регион перешел в режим повышенной готовности в связи с распространением заболевания. Усилен контроль за всеми, кто прибывает из Китая, со 2 января в регион оттуда приехали больше 70 000 человек. У них поголовно меряют температуру. В Роспотребнадзоре отметили, что пока ни одного человека с повышенной температурой не обнаружено.

Усиленный контроль проводится на фоне активизации поездок в связи с празднованием китайского Нового года, который жители КНР традиционно отмечают с родными.

Амурская область занимает четвертое место в России по миграционному потоку из КНР. В амурских вузах много студентов из Китая. В этих образовательных учреждениях собираются ввести масочный режим, за иностранными студентами будут наблюдать врачи.

По последним данным, в Китае уханьским коронавирусом заразился 571 человек, 17 заболевших умерли.

Сергей Орлов Амурская область Китай

Новости по теме

Новости

В московской гостинице произошла стрельба, ранены два человека

В московской гостинице произошла стрельба, ранены два человека

Что случилось этой ночью: четверг, 23 января

Топилин стал председателем правления Пенсионного фонда России

Топилин стал председателем правления Пенсионного фонда России

Понятие МРОТ планируют исключить из Гражданского кодекса

Участник группировки Цапка рассказал о новых преступлениях бандитов

Участник группировки Цапка рассказал о новых преступлениях бандитов
Новый коронавирус в Китае

В "Пулково" озвучили предварительный диагноз пассажира, вернувшегося из Китая

Что произошло за день: среда, 22 января

Роскомнадзор направил Facebook и Twitter запросы о локализации баз данных

Новый коронавирус в Китае

У гражданина КНР, госпитализированного из "Пулково", не обнаружили коронавируса

Новый коронавирус в Китае

В "Пулково" дезинфицировали лайнер из КНР, на котором прилетел заболевший пассажир

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');