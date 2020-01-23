Губернатор Амурской области призвал земляков не ездить в Китай

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Губернатор Приамурья Сергей Орлов призвал жителей региона временно отказаться от поездок в соседний Китай из-за вспышки нового коронавируса, вызывающего пневмонию. Он написал это в инстаграме.

"У наших соседей в КНР очень серьезная ситуация по коронавирусу. Нам надо принять все меры для профилактики. Откажитесь от поездок в это время, пожалуйста", - говорится в обращении чиновника.

Он также рекомендовал землякам при подозрении на ОРВИ сразу обращаться к врачам.

Ранее в четверг амурское управление Роспотребнадзора сообщило, что регион перешел в режим повышенной готовности в связи с распространением заболевания. Усилен контроль за всеми, кто прибывает из Китая, со 2 января в регион оттуда приехали больше 70 000 человек. У них поголовно меряют температуру. В Роспотребнадзоре отметили, что пока ни одного человека с повышенной температурой не обнаружено.

Усиленный контроль проводится на фоне активизации поездок в связи с празднованием китайского Нового года, который жители КНР традиционно отмечают с родными.

Амурская область занимает четвертое место в России по миграционному потоку из КНР. В амурских вузах много студентов из Китая. В этих образовательных учреждениях собираются ввести масочный режим, за иностранными студентами будут наблюдать врачи.

По последним данным, в Китае уханьским коронавирусом заразился 571 человек, 17 заболевших умерли.